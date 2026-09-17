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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канисарес о Флике: «У «Барсы» были и другие тренеры, но команда не играла так, как при нем. Именно Ханси создает проблемы «Реалу» и делает разницу»

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес считает, что « Барселона » улучшила свою игру и успешно навязывает конкуренцию « Реалу » благодаря Ханси Флику .

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