Бобровский установил историческое достижение среди вратарей «Флориды» за все времена

Сергей Бобровский установил историческое достижение в составе «Флориды Пантерз». В ночь на 28 февраля в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз».
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