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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Маму Тимати увезли на скорой помощи после тренировок

Мама рэпера Тимати призналась, что нужно слушать свой организм. Симона призналась, что в настоящее время она предпочитает заниматься пилатесом, так как этот вид физической активности позволяет работать со всеми группами мышц.

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