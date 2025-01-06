Суд в Санкт-Петербурге арестовал таксиста, которого лишили прав 10 лет назад

Полиция задержала петербургского таксиста, который ездил без прав в течение 10 лет. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
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