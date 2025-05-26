Алаудинов: Россия уже одержала победу в СВО

Россия уже одержала победу в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов, передает Telegram-канал "Молотов "Ахмат".
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