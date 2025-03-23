Секрет долголетия: учёные узнали тайну женщины, дожившей до 117 лет

Учёные узнали секрет долголетия благодаря исследованию генов Марии Браньяс, дожившей до 117 лет.Что важнее для долгой жизни: гены или образ жизни? Учёные из Института исследований лейкемии имени Хосепа Каррераса в Испании изучили жизнь самой старой женщины в мире и поделились своими открытиями.