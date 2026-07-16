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Рейтинг лучших гонщиков Формулы 1 2010-х: топ-10

Рейтинг лучших гонщиков Формулы 1 2010-х: топ-10

Getty Images / Red Bull Content Pool2010-е в Формуле 1 разделились на две совершенно разные эпохи. В первой половине чемпионат проходил под знаком доминирования Red Bull Racing и атмосферных двигателей V8, а после перехода на турбогибридные силовые установки инициативу полностью перехватила Mercedes.

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