Рейтинг лучших гонщиков Формулы 1 2010-х: топ-10

Getty Images / Red Bull Content Pool2010-е в Формуле 1 разделились на две совершенно разные эпохи. В первой половине чемпионат проходил под знаком доминирования Red Bull Racing и атмосферных двигателей V8, а после перехода на турбогибридные силовые установки инициативу полностью перехватила Mercedes.