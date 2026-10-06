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Депутат Кавшар: в Госдуме проследят за выполнением социальных обязательств

Депутат Кавшар: в Госдуме проследят за выполнением социальных обязательств

Комитет Госдумы по труду и соцполитике планирует работать над проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы; необходимо проследить, чтобы все социальные обязательства были выполнены.

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