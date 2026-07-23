В Харьковской области изменили облик памятника Второй мировой войны, добавив символику батальона «Азов*»

В Изюме Харьковской области на мемориальном комплексе, посвящённом погибшим в Великой Отечественной войне, появилась дополнительная инсталляция с символикой третьей отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины, связанной с полком «Азов*».
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