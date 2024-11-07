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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Луиса Диаса лучший результат 4-го тура фэнтези ЛЧ – 19 очков за хет-трик «Байеру». Дьокереш набрал 15

У Луиса Диаса лучший результат 4-го тура фэнтези ЛЧ – 19 очков за хет-трик «Байеру». Дьокереш набрал 15

Диас набрал 19 очков за хет-трик «Байеру»: у него +3 за полный матч, +15 за голы, +1 за сухой матч. Полузащитника выбрали 1,20% фэнтези-менеджеров в Лиге чемпионов.

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