Стало известно, кому положена новая выплата с сентября

С 1 сентября 2024 года советники директоров по воспитательной работе в школах и учреждениях среднего профессионального образования начнут получать ежемесячную федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей.
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