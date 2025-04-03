В Новосибирской области смертность превысила рождаемость на 37,5% в начале 2025 года

За три месяца 2025 года в регионе родилось около 6 тысяч детей, а умерло почти 9,5 тысяч человек.В Новосибирской области с начала 2025 года разница между числом родившихся и умерших составила 37,5%.
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