Брэндон Ингрэм исполнил шикарный данк в 4-м матче с «Финиксом»

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм стал автором эффектного данка во время четвертого матча серии первого раунда плей-офф с «Финиксом» (118:103, 2-2).

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