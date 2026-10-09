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ДумаТВ

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Кремль анонсировал скорый разговор Путина с Трампом

Кремль анонсировал скорый разговор Путина с Трампом

Путин и Трамп в ближайшее время могут провести телефонный разговор. При этом сроки визита американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию остаются неопределенными.

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