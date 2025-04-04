18 фото, которые показывают, что дети, конечно, цветы жизни, но вот только сильно шипастые

Дети — это бесконечный источник радости, смеха и… неожиданных испытаний. Они могут искренне признаться постороннему, что у вас «странное лицо», разрисовать стены фломастерами (и собаку заодно), а затем невинно спросить: «Ты рад?» Их фантазия не знает границ, а чувство самосохранения, похоже, ещё не установлено в базовой комплектации.