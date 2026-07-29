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Мошенники начали выманивать у таксистов данные карт и коды из СМС

Мошенники начали выманивать у таксистов данные карт и коды из СМС

Мошенники начали выманивать у водителей такси данные банковских карт и коды из СМС. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

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