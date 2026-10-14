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В кастрюльке

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Вливаю растительное масло прямо в муку: секрет вареников с картошкой, которые никогда не развариваются

Вливаю растительное масло прямо в муку: секрет вареников с картошкой, которые никогда не развариваются

Когда надоедают обычные пельмени, стоит разнообразить рацион не менее вкусным блюдом – варениками. Причем, тесто и для пельменей, и для вареников можно подготовить заранее.

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