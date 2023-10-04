Здание дореволюционной постройки капитально отремонтируют в Борзе

Здание детской художественной школы в Борзе, построенного в 1906 году, капитально отремонтируют за 12 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба администрации Борзинского района.
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