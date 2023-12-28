В Испании не наказывали нарушавших антидопинговые правила спортсменов

Испанское антидопинговое агентство не наказывало нарушавших антидопинговые правила спортсменов. Организация использовала различные методы, для того чтобы избежать разбирательств в отношении атлетов после получения положительного результата теста на запрещенные вещества.
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