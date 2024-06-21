«Лаборатория Касперского» будет бороться за сохранение деятельности в США

Запрет властями США на использование в стране программного обеспечения «Лаборатории Касперского» будет способствовать развитию киберпреступности и ставит под угрозу защиту американских пользователей и бизнес от вредоносного ПО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии