НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Чернявский
    А что  это на так" много" оштрафовали?  Непорядок!Транспортная прок...
  • ШКИПЕР
    А сократить до минимума сотрудников аппарата не думали ?Зарплаты управлен...
  • ММ
    К чему приведет, к чему приведет? Естественно к подорожанию всего! У нас в стране по другому не бывает!К чему может прив...

«Лаборатория Касперского» будет бороться за сохранение деятельности в США

«Лаборатория Касперского» будет бороться за сохранение деятельности в США

Запрет властями США на использование в стране программного обеспечения «Лаборатории Касперского» будет способствовать развитию киберпреступности и ставит под угрозу защиту американских пользователей и бизнес от вредоносного ПО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх