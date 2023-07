F.E.A.R. или Siren? По словам инсайдера, еще одна известная серия хорроров вернется с ремейкомКак известно, Konami сейчас работает над ремейком Silent Hill 2, а THQ Nordic в октябре выпустит новую Alone in the Dark, но, похоже, в будущем может вернуться еще одна серия хорроров.