В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье около 2 тысяч военнослужащих сдают выпускные экзамены

Контрольные занятия проходят по основным предметам боевой подготовки: вождению боевых машин, огневой, тактической, инженерной, строевой и физической подготовке, военной топографии, связи и медицинской подготовке.
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