Твое тело – твое дело. Как этот лозунг используют против женщин

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///Внимание, вопрос знатокам. Как из всего этого вытекает то, что мужчина не должен предохраняться, и контрацепция – женская забота?/// Именно контрацепция,является правом женщины записанное в Конституции,для регуляции рождаемости и свободы выбора,а не как предполагают женщины: убийство плода. Это и есть право выбора. Так сложилось в социуме,что именно женщина дает согласие на секс,а посему именно она и устанавливает правила. И если девушка сказала,что без предохранения секса не будет,то его не будет.Мужчина же чисто гипотетически,эти правила устанавливать не может. Поэтому вопрос знатокам: кто несет ответственность за беременность женщины,если она сама поставила данные условия: можно всё? Странное наблюдение: женщины с низкой социальной ответственностью,для которых секс является работой,никогда внезапно не беременеют. О чем это говорит? О том,что беременность полностью контролируется именно женщиной.Это и есть ее право записанное в основном законе.Когда мужчины говорят,что бесправны в этом вопросе,женщины им чудно напоминают,что у них есть право и возможность предохраняться,а посему,это в полной мере касается и женщин. Повторюсь: убийство плода,не является правом,а контрацепция и есть это самое право. Бесправие мужчин заключается в самом ребенке. Например,дабы сохранить здоровье жены,мужчина пошел на вазэктомию. Нам рассказывают,что процесс обратим,но это ложь: мужчина становится бесплодным. В случае развода,детей ему не оставят,то есть по сути нарушаются его права. Второй аспект:ребенок родился,но официальный документ биологического отцовства выдается со слов матери. И это в 21 веке, Это также прямое нарушение гражданских прав мужчин.А в чем нарушаются права женщин,автор может указать?