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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ученые нашли возможных виновников появления раковых клеток

Ученые нашли возможных виновников появления раковых клеток

Маленький пузырек клеточного вещества, известный как остаток средней части тела, на самом деле содержит генетический материал, который может изменить судьбу других клеток, включая их превращение в раковые.

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