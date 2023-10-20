Ученые нашли возможных виновников появления раковых клеток

Маленький пузырек клеточного вещества, известный как остаток средней части тела, на самом деле содержит генетический материал, который может изменить судьбу других клеток, включая их превращение в раковые.
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