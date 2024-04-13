Самые абсурдные налоги в мире

Знаете ли вы, что знаменитое латинское выражение «деньги не пахнут», произнесенное римским императором Веспасианом, имеет непосредственное отношение к налогам? А точнее – к налогу на посещение общественных туалетов, введенному, чтобы быстрее пополнить государственную казну после минувшей гражданской войны.