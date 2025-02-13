НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Эксперты рассказали о самой опасной схеме мошенников в январе

Эксперты рассказали о самой опасной схеме мошенников в январе

В январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабремВ январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх