Эксперты рассказали о самой опасной схеме мошенников в январе

В январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабремВ январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем.