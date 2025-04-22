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Царьград

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Котенок: В Одессе и Полтаве сильные пожары после серии прилётов

Котенок: В Одессе и Полтаве сильные пожары после серии прилётов

О сильном пожаре в промзоне Одессы после атаки "Гераней" сообщают военные телеграм-каналы.Кадры пожара на объектах в Одессе и Полтаве публикуют местные жители.

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