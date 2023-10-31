Краевые власти сокращают расходы на освещение деятельности партий в СМИ

Сейчас на освещение деятельности одной партии уходит около 8000 рублей в месяц.Администрация губернатора Пермского края планирует сократить расходы на освещение деятельности политических партий, представленных в заксобрании Пермского края, на 5%.
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