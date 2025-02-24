ЕК

Елена Каратеева

В той моделе мира, которая окончательно сформировалась с распадом СССР, России и всем входящим в него "республикам", не оставалось никакого другого пути, как стать частью этой модели. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что это был целостный работающий организм. Ну по судите сами: законодательство и банковская система работают через органы законодательной и исполнительной, судебной власти, а центральные банки осуществляют, по сути, не регуляторную, а контрольную, надзирательную функцию, подменяя собой истинную государственную власть. Все это функционирует "через пень-колоду", но тем не менее это существует на постсоветском пространстве вот уже несколько десятков лет. Можно привести пример некого подобия этого процесса: представьте себе большой симфонический оркестр, который исполняет довольно сложные музыкальные произведения, где каждый инструмент исполняет свою партию, однако, все слышится единым стройным звучанием. Оркестр распался, и труба играет свое, скрипач-свое, ударные - свое. Что же в итоге? Какофония звуков. Так и экономика хорошо звучит, когда каждый солирут, но в одном большом ансамбле. Возможно, это не лучший пример, но образ слаженного оркестра первым пришёл в голову. Украина создавалась на постсоветском пространстве с самого начала, как враг России, с помощью которого из России выводились громадные средства. Разместив на бывшей братской территории войска НАТО, Россия никогда бы не смогла изменить экономическую ситуацию, при которой деньги выводились из страны, а сама она подвергалась разграблению и разложению, что привело бы в конечном итоге к её гибели. Первопричиной является прозападная российская буржуазия, действующая против собственного народа. Международное право никто не отменял, мы до сих пор живём в рамках законов, принятых после 1991 года. Советское законодательство было отменено полностью г-ом Медведевым перед его уходом с поста премьера. Путин, начав СВО против Украины, решает вопросы куда более серьёзные, чем нам говорят насквозь продажные СМИ. Они очень обрадовались звонку Трампа, начавшейся встрече в Эр-Рияде, надеясь на скорое решение затянувшегося конфликта. Но Путин находит в условиях СВО новые формы взаимодействия крупнейшего бизнеса с государством. Эта задача пока не решена полностью. А, следовательно, СВО должно продолжиться далее, до полной победы над собственными злобными драконами, породившими эту ситуацию.