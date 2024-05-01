На стадионе в Москве, таджики и узбеки, проигравшие русским футболистам со счетом 13:0 устроили массовую драку

Интересная жизнь с Vera Star В Москве произошел очередной культурный обмен между выходцами из Средней Азии и нашими соотечественниками, закончившийся безобразной дракой инициированной любителями рассыпчатого плова.
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