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Огненный праздник: 30+ открыток для рыжих и их близких

Огненный праздник: 30+ открыток для рыжих и их близких

Каждый год 6 сентября отмечается неофициальный, но очень колоритный праздник — День рыжих людей. Он посвящен всем обладателям волос огненных оттенков: от нежного медового до насыщенного медного.

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