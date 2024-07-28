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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайус Джонс отказался от более выгодных с финансовой точки зрения предложений от «Мемфиса» и «Атланты» ради «Финикса»

По сообщению репортера Arizona Sports Джона Гамбадоро, разыгрывающий предпочел подписать контракт с «Финиксом» на 3,3 миллиона долларов, отказавшись от более финансово выгодных предложений от «Мемфиса» и «Атланты».

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