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Рост мобильного трафика зафиксировали на «студенческих» станциях метро

Рост мобильного трафика зафиксировали на «студенческих» станциях метро

Билайн проанализировал потребление мобильного интернета пассажирами Московского метрополитена и выяснил, какие группы людей наиболее активны в сети во время поездок, а также как изменилось потребление трафика на станциях метро.

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