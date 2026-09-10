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Чем желтая морковь отличается от привычной оранжевой, объяснил доцент Быстров

Чем желтая морковь отличается от привычной оранжевой, объяснил доцент Быстров

Многие знают, что в оранжевой морковке много каротина — провитамина А, который и отвечает за яркий цвет этого популярного овоща.

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