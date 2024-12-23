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Сапета о тратах футболистов: «Вот будешь вкладываться во что-то 15 лет карьеры, и? Осознаешь, что молодость прошла мимо. Какие-то деньги нужно просто прогулять»

– Во что советуешь вкладываться молодежи? – Ой, не люблю эту тему. Был свидетелем нескольких разговоров, когда опытный футболист пихал молодому: «Я же тебе говорил вкладываться в недвижимость! Почему не вкладываешься?» Слушай, ну как ты можешь что-то советовать, не зная, что у парня происходит в жизни? Может, у него какие-то семейные проблемы.

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