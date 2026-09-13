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Эмиграция, магия и финал великих ролей: как сложились судьбы 7 актеров драмы «Ночные забавы»

Эмиграция, магия и финал великих ролей: как сложились судьбы 7 актеров драмы «Ночные забавы»

Камерную драму «Ночные забавы» режиссерский дуэт Владимира Краснопольского и Валерия Ускова снимал по сценарию Виктора Мережко, а музыку к ней написал Микаэл Таривердиев.

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