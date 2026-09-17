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Газета.ру

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Врач Зайцева: кислород под давлением помогает восстановлению после COVID-19

Врач Зайцева: кислород под давлением помогает восстановлению после COVID-19

Гипербарическая оксигенация (ГБО) может использоваться для восстановления организма после COVID-19 и пневмонии: во время процедуры человек дышит 100%-ным кислородом под повышенным давлением, благодаря чему его концентрация в крови и тканях увеличивается.

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