Врач Зайцева: кислород под давлением помогает восстановлению после COVID-19

Гипербарическая оксигенация (ГБО) может использоваться для восстановления организма после COVID-19 и пневмонии: во время процедуры человек дышит 100%-ным кислородом под повышенным давлением, благодаря чему его концентрация в крови и тканях увеличивается.
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