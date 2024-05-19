Новое поколение Hyundai Palisade внутри будет почти как Range Rover

Прошлый год ознаменовался для Hyundai премьерой его большого кроссовера Santa Fe, получившего более строгий дизайн и интерьер, напоминающий автомобили Land Rover, тогда как нынешний должен стать годом свежего Palisade.
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