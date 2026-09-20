Немецкий политик рассказал, как немцы высмеивают экс-главу МИД Бербок

Жители Германии высмеивают бывшую главу МИД страны Анналену Бербок из-за ее заявлений и новой работы в США.
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Г-жа Бербок очень напоминает, на близком "выходе в тираж" своего основного критерия - внешней привлекательности, пока не открывает рот, "журнальных" записных "блондинок"... Но за какие то ещё умения кто то её продвигал наверх? Какой частью мозга и/или "организма" её выбирали бюргеры и немецкие чиновники???