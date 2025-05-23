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Эмма Стоун, Кейт Бланшетт, Софи Тёрнер и Алисия Викандер на показе Louis Vuitton

Эмма Стоун, Кейт Бланшетт, Софи Тёрнер и Алисия Викандер на показе Louis Vuitton

Во французском городе Авиньоне (Прованс) прошёл показ круизной коллекции Louis Vuitton. Шоу посетили Кейт Бланшетт в кожаных брюках, Эмма Стоун в макси-платье, Софи Тёрнер, которая недавно рассталась с бойфрендом-миллиардером, Алисия Викандер, беременная первым ребёнком Сирша Ронан и другие гости.

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