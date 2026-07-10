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Энциклопедия географа

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Калининград летом 2026: как спланировать бюджетную поездку к морю и не разочароваться

Когда я впервые задумалась о поездке в Калининград, мной двигало простое любопытство. Хотелось увидеть своими глазами, как на небольшом клочке российской земли уживаются прусская старина, шум прибоя и совершенно особенный, ни на что не похожий городской ритм.

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