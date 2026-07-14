Мантуров: Россия и США обсудят сотрудничество орбитальных станций

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров заявил о готовности России и США обсуждать сотрудничество между национальными орбитальными станциями, уделяя особое внимание вопросам взаимодействия в нештатных ситуациях.
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