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На Запорожскую АЭС Трамп не претендует, но знает, как распорядиться тремя украинскими атомными станциями

На Запорожскую АЭС Трамп не претендует, но знает, как распорядиться тремя украинскими атомными станциями

Борис Марцинкевич: Украина до сих пор продаёт электричество в Европу На фото: Хмельницкая АЭС (Фото: ТАСС) После телефонного разговора Дональда Трампа с Зеленским, последний провел брифинг, на котором исказил содержание беседы и приплёл к этой теме Запорожскую АЭС.

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