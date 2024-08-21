360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Войну танков выиграет тот кто переведёт пушку на калибр 152 или 155 мм.  В городских таковых бояхъ победит тот, кто п...Глава Ростеха Чем...
  • Федор Родников
    Старая,хохляцкая курьва.😅🤣😂Певица Анна Нетре...
  • Наталия Колпинская
    Победы тебе, РоссияИнформация о разг...

Сапер Росгвардии Андрей: ВСУ усилили защиту дрона «Баба-яга»

Сапер Росгвардии Андрей: ВСУ усилили защиту дрона «Баба-яга»

ВСУ начали активно бронировать украинский дрон «Баба-яга». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Круглий
Что за  бред  собачий.  Какая  броня  для БЛА?  Что,  лопасти  бронируют? Так с &quot;броней &quot; полезная  нагрузка какая  будет? Ну тогда  на высоте  в 500 метров  можно  ещё от стрелкового оружия  защитить  аккумулятор  и электронику.   Но тогда  кило  три  минус  полезной  нагрузки.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх