ВСУ начали активно бронировать украинский дрон «Баба-яга». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.
Сапер Росгвардии Андрей: ВСУ усилили защиту дрона «Баба-яга»
Комментарии
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Игорь Круглий
Что за бред собачий. Какая броня для БЛА? Что, лопасти бронируют? Так с "броней " полезная нагрузка какая будет? Ну тогда на высоте в 500 метров можно ещё от стрелкового оружия защитить аккумулятор и электронику. Но тогда кило три минус полезной нагрузки.
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