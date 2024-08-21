Сапер Росгвардии Андрей: ВСУ усилили защиту дрона «Баба-яга»

Игорь Круглий

Что за бред собачий. Какая броня для БЛА? Что, лопасти бронируют? Так с "броней " полезная нагрузка какая будет? Ну тогда на высоте в 500 метров можно ещё от стрелкового оружия защитить аккумулятор и электронику. Но тогда кило три минус полезной нагрузки.