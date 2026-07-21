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Райли о стычке Адебайо и Хирро: «Мне было жаль, что это произошло. Игроки подсели на социальные сети, всякое может случиться»

Президент « Майами » Пэт Райли поделился своими мыслями о стычке, которая произошла между бывшими партнерами по «Хит» Бэмом Адебайо и Тайлером Хирро .

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