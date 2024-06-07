Как затребовать личные документы с территории иностранного государства

На территории Дальневосточного федерального округа компетентным органом в сфере оказания международной правовой помощи, наделенным соответствующими полномочиями, является Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю.
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