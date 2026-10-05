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Русский Днепропетровск

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Киев уходит под землю, в Одессе ломают ноги по объявлению

Киев уходит под землю, в Одессе ломают ноги по объявлению

Елена Мурзина 5 октября 2026 г., 14:33   Где сейчас находятся «слуги народа», депутаты Верховной Рады Украины? В то время как Киев, по словам его мэра Кличко, ….

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