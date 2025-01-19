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Стало известно, где прячется Зеленский от ударов российских ракет

Стало известно, где прячется Зеленский от ударов российских ракет

Стало известно, где прячется Зеленский от ударов российских ракет Юлия СоколоваНаносить ракетные удары по центру Киева, чтобы уничтожить Владимира Зеленского — бесполезно, он давно перевел свой Офис в надежное укрытие.

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