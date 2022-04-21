Под Мариуполем задержан «ветеран» одного из подразделений «Азова» в звании подполковника

Из Донецкой Народной Республики приходят сообщения о том, что к нашим войскам попал экс-замкомандира по вооружению нацформирования «Явор», входящего в состав «Азова» (*экстремистская организация, запрещённая в России) подполковник Анатолий Грицик.
Из Донецкой Народной Республики приходят сообщения о том, что к нашим войскам попал экс-замкомандира по вооружению нацформирования «Явор», входящего в состав «Азова» (*экстремистская организация, запрещённая в России) подполковник Анатолий Грицик.
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