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Число пострадавших при атаке на аэропорт Эр-Рияда возросло до 309

Число пострадавших при атаке на аэропорт Эр-Рияда возросло до 309

MASSIMO PERCOSSI/AP/TASS Число пострадавших в результате удара по аэропорту Эр-Рияда увеличилось до 309 человек, сообщили 10 октября в Главном управлении гражданской авиации Саудовской Аравии.

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